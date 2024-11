Oasport.it - LIVE Nadal-Van de Zandschulp 4-6, 3-4, Spagna-Olanda Coppa Davis in DIRETTA: ruggisce lo spagnolo, ma c’è ancora un break da recuperare

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-5 ACE (8°)! Chapeau!40-30 Ace (7°).30-30 Prima sul dritto, non risponde.15-30 Ace (6°).0-30 Stecca di dritto Van de. Incredibile!0-15 Doppio fallo (9°).3-4 Prima vincente e tripudio a Malaga!A-40 FAVOLOSA volèe di rovescio! Altro serve&volley, altro punto!40-40 NUMERO dicon la volèe bassa e poi chiude con lo smash! Si è salvato!30-40 Recupero corto di Van deche mette in difficoltà, costretto a scattare per colpire il dritto, lo sbaglia.30-30 Doppio fallo (3°). Non si gioca da circa 3? tra doppi errori e nastri.30-15 Doppio fallo (2°).30-0 Slice vincente mancino!15-0 Gran volèe di Rafa!2-4 Largo lo slice di Van de!40-A Abbocca allo slice Van dee sbaglia di dritto.