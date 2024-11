Anteprima24.it - Lega, Barone nominato responsabile degli Enti Locali in Campania

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Grazie di cuore al vice segretario federale e sottosegretario di Stato al Lavoro Claudio Durigon e al coordinatore regionale e deputato Gianpiero Zinzi per avermi volutoregionaledella. Per me è un onore ma anche un onere servire una comunità politica che considera i sindaci e gli amministratori comunali una grande risorsa per il Paese”. Così Luiginazionale Coesione Territoriale e Zes dellanel corso della direzione regionale dellaalla guidadel partito di Salvini. “Il rafforzamento e la crescita dellainha coinvolto e coinvolgerà fasce tricolori, assessori e consiglieri comunali che vedono in Matteo Salvini un pilastro per sradicare la burocrazia e dare risposte concrete ai territori”, afferma