Gaeta.it - La sfida della sanità digitale nel settore farmaceutico: il ruolo dell’intelligenza artificiale

Il panoramafarmaceutica è in rapida evoluzione, guidato dall'adozione di tecnologie digitali e dall'intelligenza. Un recente report di Draghi evidenzia come queste innovazioni non solo possano offrire vantaggi competitivi alle aziende, ma possano anche contribuire alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. La digitalizzazione e l'uso dell'AI nelle fasi di ricerca e sviluppo dei farmaci sono ora al centro delle strategie delle multinazionali farmaceutiche.La riduzione dei tempi di sviluppo dei farmaciSecondo Giuseppe Seghi Recli, membroGiunta di Farmindustria, le aziende che hanno adottato l'AI nella fase iniziale dello sviluppo dei farmaci hanno registrato una diminuzione significativa dei tempi, fino al 40%.