Ilgiorno.it - Italia-Francia U19 al Venegoni: "Che orgoglio essere i prescelti"

La Rugby Parabiago è stata incaricata dalla Federazionena Rugby dell’organizzazione del test match internazionale U19. L’evento, che si svolgerà al Red&Blue Stadium Centro Sportivo-Marazzini, sarà la prima occasione per veder scendere in campo il nuovo corso della Nazionale giovanile, che sfiderà i pari età francesi in un match tutto da vivere. Nella mattinata del giorno precedente, venerdì dalle 10,45 alle 11,45, la Nazionale effettuerà il Team Run al-Marazzini. Le porte del Centro sportivo saranno aperte a tutti. La due giorni sul campo da gioco sarà preceduta giovedì sera da un corso di aggiornamento per i tecnici di livello 3-3+ tenuto dall’allenatore della nazionale U19 Alessandro Castagna sul tema "La mischia, un compito individuale dentro un compito collettivo", organizzato dal Comitato regionale lombardo nella Sala polivalente del Centro sportivo.