Il sindaco Mastella | Tanti i dati statistici positivi no allo sfascismo

Benevento,: La città di Benevento non è tra le più care per il pagamento della Tari ed è fuori dalla top ten”Benevento, 19 novembre 2024 – “La città di Benevento non è tra le più care per il pagamento della Tari ed è fuori dalla top ten. Lo certifica l’Osservatorio prezzi Cittadinanzattiva che conferma il trend positivo sul decremento della tassa rifiuti che era stato già segnalato da un’indagine Uil (riduzione della tassa di 5 punti percentuali in 4 anni). Questo ulteriore dato statistico, riferito in questo caso alla città e al lavoro dell’Amministrazione, è la conferma dell’ottimo lavoro che stiamo svolgendo, nonostantegufi e molte cattiverie“, lo scrive in una nota ildi Benevento Clemente.“Ancora ieri ho ritirato, all’evento di Italia Oggi, un premio comedel capoluogo di una delle province più sicure del Paese.