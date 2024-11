Dilei.it - Il Gattopardo, quando esce, cast e dove vederlo: tutto sul fenomeno mondiale con Deva Cassel

Leggi su Dilei.it

Si accendono i riflettori su Il, nuova serie tv ispirata al romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa disponibile sulla piattaforma Netflix dal 2025. Il primo trailer del progetto, che vanta uninternazionale in cui spiccano Kim Rossi Stuart e, è stato infatti condiviso nella giornata del 19 novembre, mandando in visibilio i fan.Il, trama edella serieIlsarà disponibile in sei episodi su Netflix all’inizio del 2025, a poco più di 60 anni dal capolavoro omonimo di Luchino Visconti, che per primo aveva portato sullo schermo l’opera di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ambientato in Sicilia durante i moti del 1860, il romanzo racconta la storia di Don Fabrizio Corbera (Kim Rossi Stuart), Principe di Salina, che conduce una vita all’insegna del lusso e dell’agiatezza.