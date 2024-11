Ilfattoquotidiano.it - Dieci big del terzo settore chiedono al governo di eliminare il tetto alla raccolta del 5×1000: “Ci costringe a cancellare progetti importanti”

Le principali organizzazioni non profit italiane, tra cui ActionAid, Fondazione Airc, Aism/Fism, Emergency, Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano, Lega del Filo d’Oro, Medici Senza Frontiere, Save the Children, Fondazione Telethon e Unicef, lanciano un appello al, mentre il disegno di legge di Bilancio è in corso d’esame, affinché rimuova ilimpostodelo, almeno, lo adeguicrescita delle scelte dei contribuenti.La richiesta, espressa anche in una lettera aperta pubblicata sui quotidiani, si basa su numeri che evidenziano un fenomeno in espansione: nel 2023, 17,2 milioni di italiani hanno destinato il, con un incremento di circa 730mila firme rispetto al 2022, per un totale di 552 milioni di euro. Tuttavia, ilfissato a 525 milioni ha lasciato 28 milioni di euro non redistribuiti, limitando significativamente i diversi