Puntomagazine.it - Castellammare di Stabia, Stabia Hall: al via la seconda edizione di “Nuova Rassegna Paradiso”

L’evento cinematografico avrà luogo il 6 dicembre presso gli spazi del complessodidied avrà la finalità di valorizzare i talenti territorialiAl via ladi “”, in data il 6 dicembre a partire dalle 19:30 presso complesso e cinema multisaladidi, sito in via Regina Margherita 50/54. La conduzione sarà a cura di Giuseppe Ciampa e di Sofia Comentale.La kermesse cinematografica nata da un’idea di Emanuele Vitale ed Enrico Gargiulo e sostenuta dal Tetra Vision, l’associazione culturale fondata nel 2020 da Emanuele Vitale, Luigi Del Santo e Mattia De Simone, si occupa di produzione audiovisiva e di organizzazione di eventi per la diffusione e condividi di materiale audiovisivo.La mission dellaè quella di avvicinare il pubblico alla settima arte, valorizzando i talenti territoriali mediante degli interventi, dei premi e dei workshop a cura delle troupe cinematografiche, instaurando così un rapporto sinergico tra spettatori e partecipanti in concorso.