Caso Margaret Spada un’altra giovane paziente | Dopo l’anestesia è stato un inferno

“Non me la sono sentita prima perché la clinica era sommersa da recensioni positive, anche di persone famose. Ora però c’è una ragazza defunta, lo devo a lei”. A parlare a Repubblicagiovanissima donna che si era rivolta allo studio medico dove, 22 anni, si è sentita maleper poi morire per arresto a cardiaco. Un’esperienza così drammatica che il controllo èfatto presso un altro studio. “Mi hanno operata in una stanza come quelle per il filler, con strumenti essenziali, a mani nude e in nero. Sono stata malissimo, ho temuto di morire. Li ho conosciuti su TikTok: due influencer erano state operate da loro con risultati sorprendenti. Sono andata a vedere il profilo di Marco Antonio Procopio, ho trovato moltissimi video e immagini di nasi bellissimi e mi sono convinta”.