Caporalato e sfruttamento a Fermo, sequestro da un milione e 700mila euro

Grottazzolina (), 19 novembre 2024 - Avevano creato un’organizzazione dedita alin fabbrica e avevano commesso reati di estorsione e intermediazione illecita di manodopera, perdurati nel tempo, a danno degli oltre 50 lavoratori di un’azienda alimentare di Grottazzolina. Per questo motivo un imprenditore, sua moglie, altri tre soci e un cosiddetto “caporale”, di nazionalità cinese e italiana, sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza diper associazione a delinquere al termine dell’operazione denominata “tempi supplementari”. Nell’ambito dell’indagine gli investigatori delle Fiamme Gialle hanno eseguito unpreventivo di unsui conti correnti dell’azienda. Le attività, anche di carattere tecnico, scaturite dalla denuncia di un ex dipendente extracomunitario, licenziato dall’azienda per essersi recato al pronto soccorso a causa di un grave infortunio verificatosi durante le ore lavorative, hanno consentito di acclarare lo stato diin cui versava l’intera forza lavoro presente nello stabilimento di Grottazzolina.