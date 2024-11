Universalmovies.it - Cape Fear | Javier Bardem nel cast della serie tv Apple TV+

Leggi su Universalmovies.it

sarà l’antagonista principale in, nuovo adattamento hollywoodiano del romanzo The Executioners di John D. MacDonald.Divenuto un vero e proprio cult del cinema hollywoodiano,– Il PromontorioPaura – uscito nel 1991 – è pronto per ottenere nuova vita attraverso latv in arrivo suTV+. Il produttore del film originale Steven Spielberg tornerà in compagnia di Martin Scorsese (regista del film originale) in cabina di produzione. Il ruolo di showrunner e sceneggiatore è stato invece assegnato a Nick Antosca (The Act).Come anticipato, il ruolo che fu di Robert De Niro nel 1991 è stato assegnato al premio Oscar, reduce non solo dalla sua collaborazione in “Dune Parte Due“, ma anche dallatv crime approdata su Netflix dal titolo “Monsters: La Storia di Lyle ed Erik Menendez“.