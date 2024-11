Noinotizie.it - Bari: comitato chiede un albero di Natale per i bambini del quartiere San Paolo, “mancano i fondi ma speriamo in qualche benefattore” Santa Rita

Di seguito un comunicato diffuso dal:Ilundipresso il Giardino dedicata allain via Giovanni Candura Ang Pacifico Mazzoni alSandi.”,main” Ilgrazie al ricavato VOLONTARIO dei calendari di2025 sta organizzando tre eventi:Giovedì 12 Dicembre 2024 presso il villaggio Berukha’ di () centro per Ragazzi Speciali porteranno tanti doni .Venerdì 20 Dicembre 2024 Festa del Santopresso il Giardino diin via Giovanni Candura Ang Pacifico Mazzoni ( Q.re San)Venerdì 3 Gennaio 2025 Festa dell’epifania presso il Giardino disempre in via Giovanni Candura Ang Pacifico Mazzoni ( Q.re San) .