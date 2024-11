Anteprima24.it - “A Napoli più campi e meno cemento”: il sogno del piccolo Riccardo arriva al sindaco

Tempo di lettura: 4 minutiUn cortile di un ex carcere minorile, un campetto in pietra e una passione che non si spegne. È da qui che nasce l’appello diGiordano, capitano della squadra pulcini dello Spartak San Gennaro, un’associazione calcistica del centro storico di, che ha deciso di scrivere direttamente alGaetano Manfredi.Una penna, un foglio e un: giocare a calcio senza ostacoli. Ha solo 11 anni, ma ha già le idee chiare su cosa serve a: piùdi calcio per i ragazzi. Una lettera semplice in cui ildenuncia la carenza di spazi dedicati allo sport nella zona centrale della città. “Utilizziamo un cortile di un ex carcere minorile in rovina, con un campo in pietra e due porte di calcio. Per le partite dobbiamo spostarci in periferia o addirittura in altri paesi”, racconta.