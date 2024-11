Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 18 al 22 novembre 2024: tragedia alla festa di Giulia

Dai festeggiamenti. A Unal, l’iniziativa didi unadi quartiere si rivela un inaspettato successo fino a quando arriva un tremendo imprevisto. Maggiori info su quello che accadrà nella soap nelleche seguono. Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay.Unalda lunedì 18 a venerdì 22Lunedì 18: Alberto chiede aiuto a LucaRoberto impone al figlio di liberare spazi pubblicitari in radio per inserire gli spot dell’impresa Gagliotti. Costabile Altieri è sempre più nel mirino di Gennaro che si rivela un criminale senza scrupoli. Nel frattempo suo fratello Vinicio inizia ad uscire con Alice che, emozionata, confidanonna che, per la prima volta dopo Nunzio, prova interesse per un altro ragazzo.