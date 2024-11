Gaeta.it - Tragico incidente a Torino: uomo schiacciato da una gru nel centro di ricerche

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Unepisodio ha colpitonella serata di oggi, quando unha perso la vita a causa di unsul lavoro, avvenuto presso ildidella Società Metropolitana Acque. Questo evento ha scosso la comunità locale e ha portato un rapido intervento delle autorità competenti.La dinamica dell’Secondo le prime informazioni disponibili, il drammatico episodio è avvenuto all’interno della struttura situata in corso Unità d’Italia, nei pressi del capoluogo piemontese. L’, il cui nome non è stato ancora reso noto, stava svolgendo attività lavorative quando è stato travolto da una gru. I dettagli sulla dinamica esatta dell’sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine e degli esperti in materia di sicurezza sul lavoro.