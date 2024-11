Thesocialpost.it - Sinner, doppiato Alcaraz: gli incredibili guadagni di Jannik per il 2024

Leggi su Thesocialpost.it

Ilè stato un anno straordinario per, non solo per le vittorie sul campo da tennis, ma anche per irecord che lo pongono in cima alla lista dei tennisti anche per gli incassi annuali. Con un totale di 21,2 milioni di euro, il numero 1 al mondo haCarlos, che si è fermato a circa 11 milioni. Ma come ha fattoa guadagnare questa cifra impressionante?I suoi trionfi nelle ATP Finals di Torino, dove ha vinto con un premio da 4,6 milioni di euro, e nel Six Kings Slam, che gli ha portato ben 6 milioni di dollari, sono stati i principali motori di questo successo economico. Inoltre, le vittorie nei tornei del Grande Slam, nei Masters e i buoni piazzamenti gli hanno fruttato montepremi importanti.Il suo rendimento eccezionale non si è fermato al campo da gioco:è entrato nella storia dei tennisti più pagati di ogni tempo, con un totale di 33,9 milioni di dollari guadagnati in carriera a soli 23 anni.