Anteprima24.it - Semaforo in ’tilt’: scontro frontale tra due auto, una donna ferita

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutotra una Fiat 500 e una Fiat Panda. L’impianto semaforico risultava spento.Una persona, laalla guida di una Fiat 500 è rimastae trasportata all’Ospedale Fatebenefratelli.Illesa l altra conducente della Fiat Panda. Sul posto la Polizia Municipale per effettuare I rilievi del sinistro stradale e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza levettureL'articolointra due, unaproviene da Anteprima24.it.