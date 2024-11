Justcalcio.com - Real Madrid: la soluzione centrale del Real Madrid

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-18 13:04:02 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:Gli infortuni della difesa fanno scalpore negli uffici del Bernabéu. Fare? Firmare o utilizzare la cava? E se decidi tu segno, a gennaio o giugno?A MARCA utilizziamo già l’analisi avanzata per cercare di trovare soluzioni per il terzino destro dopo l’infortunio di Carvajal. Ora, con Militao e i dubbi sull’ottimale recupero di Alaba, si ripete la ricerca di un difensore.I nomi sono già stati sentiti. Castello Lukeba, Jorrel Hato e Vitor Reis sono alcuni di quelli che si sono fatti notare. Ma cercheremo di affinarlo in base allei esigenze. La prima cosa sarebbe sapere Cosa vuole il? Sembra evidente che serve unmancino perché Alaba è l’unico e vedremo come rientrerà dall’infortunio.