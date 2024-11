Ilprimatonazionale.it - Nations League, la Francia normalizza l’Italia: si va ai quarti come seconda

Roma, 18 nov – Limiti e incidenti di percorso. Con la qualificazione aidigià in tasca,ha affrontato ieri sera laper assicurarsi il primo posto nel gironcino. Transalpini che invece passano a San Siro sfruttando i limiti – di concentrazione in primis – della selezione azzurra. Una sconfitta che ci può stare: lo sapevamo, questa squadra se non gira al 100% si “”. Evidenziando così le carenze che tutti conosciamo. Ma andiamo nel dettaglio.Primo tempo:audace (e fortunata) Squadra che vince non si cambia. Spalletti segue la famosa massima e si presenta in un Meazza tutto esaurito con tante conferme dopo la vittoria contro il Belgio. Non in porta, dove Donnarumma è fermato all’ultimo: gioca quindi Vicario. Buongiorno al centro della difesa, Di Lorenzo e Bastoni braccetti.