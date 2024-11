Ilfattoquotidiano.it - Milei contro Lula, l’Argentina unico paese del G20 che non firma l’alleanza contro fame e povertà

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Javierè l’del G20 che ha deciso di non sottoscrivereglobalelae la, primo capitolo di discussione al vertice dei leader del G20, che si aprirà a breve. Ottanta Paesi e 60 organizzazioni hanno già formalizzato la loro adesione. A dare la notizia è Cnn Brasile sulla base di fonti diplomatiche.I negoziati degli sherpa sulla dichiarazione finale del vertice G20 sono andati avanti per tutta la giornata di domenica, con contatti bilaterali. Tuttaviacontinua a mettersi di traverso, col presidente Javierche ora appare essere una sorta di portavoce dell’agenda internazionale del sovranismo al tavolo del G20, pronto a sostenere bandiere come la lotta al globalismo e alle organizzazioni multilaterali. Contrario in pratica alle principali iniziative dell’agenda del presidente Luiz Inacioda Silva.