Melania Trump e la Casa Bianca le indiscrezioni della Cnn | Non si trasferirà Non voleva la vittoria di Donald

non siallaassieme a». Questo è quello che diverse fonti vicine alla First Lady hanno dichiarato alla Cnn, sostenendo che la moglie del presidente elettoavrebbe già optato per continuare a fare la spola tra la Florida e New York, dove il figlio diciottennecoppia, Barron, frequenta l’università. Una decisione inedita che costituirebbe, se confermata, un precedente storico, visto che nessuna First Lady ha mai rifiutato di trasferirsi. I presupposti non mancano. Il più recente è quello di mercoledì 13 novembre, quandonon ha seguitonell’incontro con Joe Biden e la moglie Jill per il simbolico primo contatto per il passaggio consegne nell’ufficio ovale, nel corso del quale il presidente eletto ha anche accennato alla – decisamente improbabile – possibilità di correre per un terzo mandato.