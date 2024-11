.com - Lysa, il nuovo singolo è l’intensa ballad Soli per errore

perè ildi, unamalinconica e intensa dove racconta una storia d’amore interrottaperè ildi, disponibile da venerdì 22 novembre per Nigiri e in distribuzione Sony Music Italy, unamalinconica e intensa dove racconta una storia d’amore interrotta, segnata da incomprensioni, rimpianti, e da quel litigio di troppo che lascia sospeso un lieto fine. L’interpretazione di, con la sua voce delicata ed espressiva, conferisce al brano un’atmosfera fuori dal tempo, in cui immagini evocative e cinematografiche si intrecciano a frammenti di vita quotidiana, tra discussioni, hangover e domande lasciate senza risposta.La nostalgia pervade il brano, con melodie morbide, pop nostalgico e influenze internazionali, diventando la cornice perfetta per questo romanzo cantato ed esaltando la scrittura e il talento di, che dà vita a un racconto di speranza etudine che lascia l’ascoltatore sospeso tra passato e desiderio latente di riconciliazione.