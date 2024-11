Oasport.it - LIVE Paolini-Swiatek 6-3, 1-2, Italia-Polonia 1-0 BJK Cup in DIRETTA: l’azzurra manca 3 palle break

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL DOPPIO ERRANI/IN BJK CUP2-2 Servizio e diritto di, largo il diritto strettissimo di.40-0 In corridoio il diritto a sventaglio della polacca.30-0 Superlativo diritto lungolinea di.15-0 Battuta vincente al centro dell’na.Bisogna guardare oltre, la partita è lunga. E di certo, anche con un, non sarebbe stata di certo finita.1-2 In rete la risposta di diritto dell’na. Purtroppo la polacca ha portato a casa un game chiave di questa partita.A-40avanza con il rovescio lungolinea e chiude con la volée di diritto.40-40 Troppo corto il diritto dila punisce con un diritto strettissimo ed imprendibile. 3annullate, tutte con rimpianti.40-A Largo il diritto incrociato della polacca.