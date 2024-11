Oasport.it - LIVE Bronzetti-Linette, Italia-Polonia BJK Cup in DIRETTA: inizia il primo singolare

17.07 Comunque non è più tempo di pensare ai ranking, a chi è favorito o sfavorito. C'è solo quella maglia azzurra da indossare e da onorare, lottando sino all'ultimo punto.17.05 Inno di Mameli.17.04 Inno nazionale polacco.17.03 Le squadre fanno il loro ingresso in campo.16.57 Lucianon ha mai giocato inin Billie Jean King Cup. Dovrà superare lo scotto dell'inesperienza.16.54 Anche Jasmine Paolini non ha mai battuto Iga Swiatek. Certo la polacca sul cemento è più attaccabile rispetto alla terra rossa.16.51 Lucia, n.78 del mondo, affronta Magda, n.38, ma in passato anche n.19. C'è un precedente tra le due: nella United Cup 2023 si impose la polacca con un secco 6-1, 6-2.