L’ho comprata prima di sapere che fosse pazzo | spopolano gli adesivi contro Elon Musk da incollare sulle Tesla Boom di vendite dopo le elezioni

L’inserimento dinel nuovo governo formato dal prossimo presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha causato una serie di proteste e di reazioni a catena. In primis, l’abbandono in massa di X da parte di tantissimi utenti, vip e non, che hanno quindi deciso di virare su altri social media come segno di protesta nei confronti del patron di SpaceX.E anche i proprietari di una, la casa automobilistica di cuiè CEO, hanno voluto dissociarsi dalleverse modalità con cui il magnate americano gestisce X. Come? Attraverso una curiosa iniziativa:degliproprie vetture. Tutto è cominciato lo scorso anno, quando Matthew Hiller, un impiegato con una grande passione per gli, stava per acquistare una, ma le dichiarazioni sempre più divisive digli avevano fatto cambiare idea.