L’ex lavoratore della Ferrari che si licenzia per girare il mondo | Mi mantengo con il volontariato

Stefano Begnis, 38anni, ingegnere meccanico, ha lavorato negli ultimi dieci anni alla. Adesso però ha cambiato mestiere: Quando mi sonoto, terminando il mio ultimo impiego a maggio, girandomi indietro ho capito che non ero del tutto soddisfatto di ciò che avevo fatto fino ad allora. Ora invece che sono diventato un viaggiatore di professione posso dire l’opposto. Mi spiego meglio: il lavoro era interessante, io adoro le, ma dopo dieci anni sentivo ogni giorno di sottrarre del tempo a ciò che mi fa davvero stare bene e mi fa felice: viaggiare, conoscere gente, visitare luoghi nuovi. E invece negli ultimi anni avevo fatto molto telelavoro da casa, a Modena, passando l’80% del tempo al computer. Quella vita non fa per me, avevo necessità di qualcosa di diverso: degli spazi, del mio tempo,mia vita».