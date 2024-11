Calciomercato.it - Juventus, battere il Milan per ‘sbloccare’ il mercato: Giuntoli spera

Una vittoria per finanziare ildi gennaio: questa la missione delladi Thiago MottaSi avvicina la sessione invernale di calcioe lava a caccia di risorse per rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta., una vittoria per finanziare il(LaPresse) -Calcio.itGli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal costringeranno laa intervenire con decisione sul. Alla necessità (al netto delle smentite di rito) di trovare un vice Vlahovic, per il direttore tecnico bianconero Cristianosi è aggiunta quella ancora più impellente di rinfoltire il pacchetto difensivo, ‘snellito’ dai gravi infortuni rimediati da Gleison Bremer e Juan Cabal, la cui stagione è praticamente finita per entrambi.Ecco perché a gennaio la Vecchia Signora dovrà giocoforza andare su due difensori, un centrale e un giocatore capace di disimpegnarsi anche sulla fascia sinistra dove finora Juan Cabal – arrivato in estate dall’Hellas Verona – aveva garantito una serie di prestazioni di livello crescente, prima del grave infortunio rimediato nel ritiro della nazionale colombiana nei giorni scorsi.