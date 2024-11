Anteprima24.it - ‘Incontri’: ultimi tre spettacoli della rassegna

Tempo di lettura: 2 minutiMartedì 19 novembre 2024, alle ore 21, ladi danza “Incontri”, curata da Antonella Iannone, porterà al Piccolo Teatro del Giullare lo spettacolo “Deviazionerondine” di e con Fabrizio Varriale dell’Akerusia Danza. Il progetto, teatrale e performativo, indaga la dimensione onirica, la paura di cadere e il desiderio di volare, l’aspirazione dell’essere umano al sogno e la riconciliazione del giorno con la notte. In questo monologo danzato, Fabrizio Varriale porterà il pubblico a vivere la ritualità del teatro edanza, immergendosi in una composizione di scene evocative e momenti rituali dedicati all’ universo onirico. Una voce che diviene l’espressione del contenuto psichico, del rimosso, un atto di guarigione sciamanico, un’evocazione di immagini e memorie, per aprire un varco nella dimensionenotte e dell’umano.