Il grande successo di ' Libriamoci' | oltre 1 500 persone in 27 incontri

La Spezia, 18 novembre 2024 – Grandissimodi pubblico per la 14esima edizione di '. Leggere ovunque, leggere comunque' che ha raggiunto la sua massima espressione nella settimana fra il 10 e il 17 novembre:1500, infatti, hanno partecipato ai ventisette. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “La quattordicesima edizione disi è conclusa con, con una straordinaria partecipazione e con un programma ricco di ospiti di alto livello, tra cui il Premio Strega Poesia 2024 Stefano Dal Bianco, Marco De Paolis, Dario Vergassola e molti altri. Questa manifestazione è tra le più attese e apprezzate dalla cittadinanza, grazie a un programma che risponde alle esigenze di un pubblico variegato. Quest’anno, per la prima volta,ha triplicato gli appuntamenti, iniziando con l’anteprima a maggio, proseguendo in estate cond’Autore e concludendosi a novembre con autori di calibro nazionale.