Ilfogliettone.it - Elezioni regionali: affluenza in calo nel primo giorno di voto in Umbria ed Emilia-Romagna

Leggi su Ilfogliettone.it

Ildi votazioni per leinedsi è concluso con una netta diminuzione dell’rispetto alle consultazioni precedenti. Secondo i dati definitivi del Ministero dell’Interno, alle ore 23 di domenica si è recato alle urne solo il 37,79% degli aventi diritto in, unsignificativo rispetto al 64,69% registrato nel 2019. Va però considerato che, in quell’occasione, si votò in una sola giornata.In, l’è stata leggermente superiore nella provincia di Perugia (38,41%) rispetto a quella di Terni (35,97%). I seggi riapriranno lunedì alle ore 7 e sarà possibile votare fino alle ore 15, al termine delle quali inizierà lo scrutinio.Anche inl’è calata drasticamente: solo il 35,76% degli elettori ha votato entro le 23, un dato molto inferiore al 67,27% delledel 2020.