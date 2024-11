Oasport.it - Calendario Mondiale MotoGP 2025: tutte le date, previsti 22 GP

Se non ci saranno cancellazioni o imvari, l’edizionedeldisarà la più lunga dal 1949 a oggi. Ildella stagione ventura è infatti composto da ben 22 Gran Premi, due in più rispetto al 2024.Si parte il 2 marzo in Thailandia, alla prima apparizione nel ruolo di opening iridato. Si finisce a Valencia, al ritorno dopo la cancellazione di quest’anno, il 16 novembre. Sono previste 2 gare in Italia. Si correrà al Mugello nel fine settimana del 20-22 giugno, dopodiché si visiterà Misano nel weekend del 12-14 settembre.I cambiamenti più significativi delsono rappresentate dalla ricomparsa del Gran Premio di Repubblica Ceca (tenutosi l’ultima volta nel 2020) e di quello d’Ungheria (disputatosi estemporaneamente a inizio anni ‘90).Classifica2024: Bagnaia a -24 da Martin prima dell’ultimo GPDoveroso rimarcare un paio di cambiamenti nelle