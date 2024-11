Lapresse.it - Autonomia, Calderoli: “Modificheremo poi nessuno deve più rompermi gli zebedei”

Leggi su Lapresse.it

“Io ho arato un campo incolto e se la Corte mi da’ suggerimenti sono contento. E’ stata l’opposizione a chiedere l’esame costituzionale dell’, quindi se ora applicano i suggerimenti costituzionali,piùgli“. Così Roberto Calderoni, ministro per gli Affari regionali che ha firmato la legge sull’differenziata (in alcuni punti giudicata non conforme dalla Corte Costituzionale), in una intervista a ‘la Repubblica’.“Ne ho viste di peggio, qui si tratta di 7 punti. Ricordo quando il Porcellum fu dichiarato del tutto incostituzionale: lo prevedevo, perché scrissi quella legge elettorale sotto la spada di Damocle delle imposizioni politiche”, ha aggiunto. E assicura che l’andrà avanti perché “non ci fermiamo”. “Ho rispetto dei giudici e ne osserverò le prescrizioni.