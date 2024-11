Sport.quotidiano.net - Yuasa, disfatta a Perugia. Inchino ai primi della classe

SIR SUSA VIM 3BATTERY 0 (25-8, 25-17, 25-17) : Ishikawa 18, Semeniuk 12, Ben Tara 11, Russo 7, Solé 7, Giannelli 7, Colaci (L1), Canro 1, Piccinelli (L2). N.E. - Loser, Plotnytskyi, Herrera, Cianciotta, Zoppellari. All. Angelo Lorenzetti. GROTTAZZOLINA: Tatarov 4, Antonov 4, Petkovic 10, Demyanenko 3, Comparoni 3, Zhukouski, Marchisio (L1), Fedrizzi 1, Cubito 1, Vecchi, Marchiani, Mattei (L2). N.E. – Cvanciger, Schalk. All. Massimiliano Ortenzi. Arbitri: Serena Salvati (RM) e Marco Zavater (RM). SIR (b.s. 13, v. 4, muri 11, errori 3).(b.s. 9, v. 1, muri 2, errori 3). Di sicuro le squadre non si esprimono al massimo, è probabile che la condizione ottimale possa evidenziarsi tra qualche mese, ma di certo la differenza di spessore tecnico rimane enorme quando affronti la squadra campione d’Italia e capolistaSir Susa Vim