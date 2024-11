Dailymilan.it - Sandro Tonali torna a San Siro da leader dell’Italia: ma un suo ritorno al Milan è possibile?

Leggi su Dailymilan.it

a giocare una partita a San, questa volta da: ma un suoal Milan non è impossibile.a San. L’ex centrocampista del Milan giocherà nuovamente nel “suo” Sandopo la vicenda calcioscommesse, che costrinse il giocatore a stare lontano dai campi da calcio per 10 lunghi mesi. Il classe 2000 originario di Lodi aveva già messo piede nello stadio dove ha trascorso una buona parte della sua carriera in rossonero, con il Newcastle in Champions League.Oggi, però,è un giocatore diverso, più maturo, consapevole dei suoi errori passati e soprattutto con una voglia di dimostrare non indifferente. Il centrocampista arriva alla partita dadi Luciano Spalletti e avrà il compito di tenere a bada la formazione francese, per quella che sarà l’ultima giornata dei gironi di Nations League.