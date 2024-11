Anteprima24.it - Qualità della vita di “ItaliaOggi”, Milano in testa: il risultato di Benevento

Tempo di lettura: 2 minuticonquista nuovamente il podio classificandosi al primo posto, seguita da Bolzano e Monza eBrianza, nella nuova edizione dell’indagine annuale sulla2024 realizzata dae Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, giunta alla 26ª edizione. Servizi, soglia di reddito, infrastrutture,lità del tessuto produttivo, questi i principali elementi diche devono contraddistinguere un centro urbano di grandi dimensioni. In fondo alla classifica Caltanissetta (107ª), insieme a Reggio Calabria (106ª, ha perso 11 posizioni dal 2023) e Agrigento (105ª, caduta di un posto rispetto all’anno precedente). Bologna e Trento completano il gruppo delle migliori città del 2024, collocandosi rispettivamente al quarto e quinto posto, e si distinguono per la loro capacità di coniugare sviluppo economico, sostenibilità ambientale e alti livelli di sicurezza e benessere.