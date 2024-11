Tvpertutti.it - Lorenzo Spolverato squalificato? È fuori controllo, i passi falsi

Leggi su Tvpertutti.it

dal Grande Fratello? L'avventura del concorrente sembra ormai appesa a un filo. Il modello milanese, finito al centro delle polemiche per comportamenti giudicati aggressivi eluogo, potrebbe esseredal reality show. La decisione definitiva sarà presa nelle prossime ore, come riportato da Agent Beast, noto profilo social specializzato in retroscena televisivi.Gli episodi incriminati si sono moltiplicati negli ultimi giorni, attirando critiche sia dentro chedalla Casa. Il primo caso eclatante riguarda una furiosa lite con Helena Prestes. Durante lo scontro,ha utilizzato toni aggressivi, tanto da essere rimproverato anche da Shaila Gatta. Nonostante abbia ammesso di aver esagerato, il modello ha accusato Helena di aver provocato la situazione contà sul suo conto.