Oasport.it - LIVE Piacenza-Trento 0-2, Superlega volley in DIRETTA: 11-6. Gli emiliani provano a reagire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-10 Scappa via il primo tempo di Kozamernik.13-10 Gran giocata dicon Brizard che offre un cioccolatino a Mandiraci.12-10 ACE Flavio!non molla.12-9 E’ fuori l’attacco in parallela di Mandiraci.12-8 Scambio rocambolesco chiuso dal muro di Flavio.12-7 Pipe perfetta di Mandiraci.11-7 E’ lungo il servizio di Bovolenta.11-6 MURO GALASSI! Secondo timeout chiamato da Soli.10-6 Sbaglia anche Sbertoli.9-6 Ancora una volta Gueye fallisce il servizio.9-5 A tutto braccio va a segno Bovolenta.8-5 Vincente la schiacciata in diagonale di Lavia.8-4 Contrattacco ben piazzato da Maar.7-4 ACE Mandiraci!6-4 Altro muro di Bovolenta che disinnesca il contrattacco di Lavia.5-4 Gran contrattacco giocato da Lavia.5-3 Freeballsfruttata da Rychlicki.