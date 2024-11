Anteprima24.it - Ieri in Campania: violenza di genere, aggredite arbitro e professoressa

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, domenica 17 novembre 2024. Avellino – Undonna aggredita durata la partita di calcio dilettantistico (campionato di prima categoria) tra la Virtus Monteforte Irpino e il Durazzano Calcio. (LEGGI QUI)Benevento – Sant’Agata dei Goti è in lutto per la scomparsa di Lucia, 41 anni, investita lo scorso 28 ottobre a Cancello Scalo mentre distribuiva volantini. Dopo settimane di agonia all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, il suo cuore ha smesso di battere oggi, lasciando una comunità sgomenta e una famiglia distrutta dal dolor (LEGGI QUI)Caserta – Nel pomeriggio di oggi, a Caserta, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per assistere il personale del 118 nel soccorso di una persona colta da malore al piano alto di un edificio (LEGGI QUI)Napoli – Ci sarebbero accuse di presunti abusi sessuali dietro l’aggressione all’insegnante di sostegno avvenuta giovedì mattina in una scuola media di Castellammare.