Oasport.it - Golf: Rory McIlroy vince il DP World Tour Championship e fa sei. Manassero sul PGA Tour 2025, Migliozzi non ce la fa

Leggi su Oasport.it

Si è chiusa la stagione 2024 del DPin quanto tale. Are la Race to Dubai e insieme il DP, che per la sesta volta s’impone nella graduatoria che fa da ordine di merito dell’ex European, ora sotto insegne DP. Il nordirlandese raggiunge con sei successi la quota che si riteneva leggendaria e difficilmente eguagliabile del compianto Seve Ballesteros. Per lui, nell’ultimo giro al JumeirahEstates, uno score di -15 ottenuto grazie a un mix di gestione ed esperienza: bogey alla 1 subito recuperato dai quattro birdie di fila tra la 2 e la 5, poi altri due bogey prima della sequenza 16-17-18, dove infila due birdie e un par in mezzo. E la chiude da per suo.Niente da fare per un bravissimo Rasmus Højgaard, che resta lì fino alla fine, ma rimane a due colpi di distanza senza mai riuscire ad arpionare, nelle seconde nove, un birdie che possa rilanciarlo verso la corsante.