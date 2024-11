Sport.periodicodaily.com - Galles-Islanda: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la sesta giornata del gruppo 4 di Lega B di Nations League 2024/2025. I padroni di casa sperano ancora nella promozione, mentre gli ospiti vogliono chiudere in bellezza.si giocherà martedì 19 novembre 2024 alle ore 20.45.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I Dragoni sperano ancora nella promozione diretta malgrado la Turchia capolista abbia il destino nelle sue mani. La Nazionale di Bellamy si è comunque ben comportata pareggiando con la Turchia all’esordio, per poi vincere contro il Montenegro, e quindi pareggiare in Turchia, battere di nuovo il Montenegro e fare un altro 0-0 con i turchi.Gli islandesi invece sono stati altalenanti superando il Montenegro all’esordio,quindi la doppia sconfitta con la Turchia, e nel mezzo il pareggio con il, infine un’altra vittoria in trasferta contro il Montenegro.