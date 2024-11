Ilgiorno.it - Fumarole nell’ex discarica: "Negli ultimi 40 anni nessuno ha fatto nulla"

"Basta una camionata di terra da versare là dove sta fumando l’immondizia per tamponare il problema. Sotto c’è tanta di quella spazzatura che prima che venga risolto il problema passeranno. Ma ilche questi fumi si diffondano nell’aria può provocare problemi alla salute dei residenti.vuole fare allarmismi, ma è una situazione nota dal 2018". A parlare è Tony Bruson, una delle sentinelle del Parco Sud che ha raccolto l’allarme dei residenti. Sul posto sono intervenute le Gev (Guardie ecologiche volontarie) di Città Metropolitana che hanno effettuato le segnalazioni. Ieri, nonostante la giornata fredda e umida, leerano ben visibili. Per avvicinarsi alla zona, dove campeggiano cartelli di divieto di caccia, ma nessun divieto di accesso, abbiamo dovuto indossare delle mascherine per non respirare miasmi nauseanti.