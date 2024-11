Liberoquotidiano.it - Cina: Xi incontra Biden e ribadisce linea rossa Taiwan, 'ma pronti a lavorare con Trump'

Lima, 17 nov. (Adnkronos) - Il Presidente cinese Xi Jinping ha ribadito, nel suo colloquio con il Presidente americano uscente Joea Lima, a margine del vertice Apec di Lima, cheè una delle "rosse" che gli Stati Uniti non devono superare con il loro sostegno a Taipei. Xi ha espresso la sua disponibilità acon la nuova amministrazione. "La questione di, la democrazia e i diritti umani, i percorsi e i sistemi, e lo sviluppo degli interessi, sono le quattro lineeche non devono essere messe in discussioni", ha detto Xi a, sottondo che si tratta "della principale rete di sicurezza delle relazioni bilaterali". "Le azioni separatiste degli indipendentisti disono incompatibili con la pace e la sicurezza dello Stretto di", ha aggiunto Xi, precisando che gli "Stati Uniti non devono intervenire nelle dispute bilaterali e non condonare o sostenere gli impulsi provocatori" nel Mar dellameridionale.