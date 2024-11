Tpi.it - Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 17 novembre 2024

Leggi su Tpi.it

Cheche fa:di, 17Questa sera, domenica 17, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuovadi CheChe Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimiitaliani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte lee glidi, 17, di Cheche fa-2025.Ospitesarà Andrea Bocelli, in occasione del trentesimo anniversariosua carriera internazionale che vanta 90 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 6 nomination ai Grammy Awards e 6 nomination ai Latin Grammy Awards. Bocelli sarà prossimamente in tv con due serate evento dedicate a “Andrea Bocelli 30: The Celebration”, film-concerto diretto da Sam Wrech.