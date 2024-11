Lanazione.it - Arezzo e la Città del Natale, pronti, via: è già folla. Decine di migliaia aprono la festa

Leggi su Lanazione.it

, 17 novembre 2024 – “Con te, partirò”: accarezzata dalla voce di Bocelli una ballerina vestita di rosso danza nel cielo, apparentemente sospesa ad un mazzo di palloncini bianchi. Sale e scende sinuosa sul “tetto” delladi, che rompe gli ormeggi e prende il largo. Una partenza prima prudente in una giornata lanciata dalle prime code davanti ai parcheggi, e poi più decisa e robusta nel pomeriggio. Non siamo ancora allaimpenetrabile delle feste aretine ma ai blocchi di partenza di un evento che già si annuncia sontuoso. Nei numeri, che comunque superano perfino di sabato le trentamila presenze, anzi cinquantamila secondo le stime di Confcommercio, tra gli organizzatori l’unica ad avventurarsi in cifre. Ma soprattutto nel colpo d’occhio di unacompletamente trasformata.