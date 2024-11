Lanazione.it - A Montepulciano è già aria di festa. Babbo Natale apre il suo Castello

Con l’apertura deldiieri alle 10,30, presenti il sindaco Michele Angiolini e il magico “padrone di casa”, è stato dato il via all’undicesima edizione di, l’evento che attira tantissimi visitatori e famiglie nella città poliziana.e i suoi elfi sono pronti ad accogliere bambini e famiglie con tante sorprese e novità, mentre le oltre 70 casine in legno dei mercatini dislocati in piazza Grande e via San Donato hanno già accolto i primi numerosi visitatori arrivati in giornata. "Ci prepmo a vivere una nuova edizione del– afferma Angiolini – che si annuncia ancora più ricca di emozioni per tutti i visitatori che sceglieranno la nostra città come mèta delle festività natalizie. Già abbiamo visto molte famiglie in fila per visitare ildie tantissimi ospiti incantati dal fascino del nostro centro storico.