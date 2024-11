Ilfattoquotidiano.it - Transparency International: “Verifiche sulle spese di 5 eurodeputati di destra” al gala di Trump. Ceccardi: “Tutto documentato e approvato”

Il New York Young Republican Club è il più vecchio e grande club repubblicano per la fascia tra i 18 e 40 anni. E ogni anno a dicembre c’è un evento con relatori, cene e ovviamente ospiti come Donald. Per partecipare bisogna essere invitati e ovviamente pagare un biglietto che in alcuni casi supera i 1000 dollari. Ebbene, ong che si occupa di corruzione, chiedesu cinquedi– tra cui l’italiana Susanna– che non avrebbero dichiarato ledi un loro viaggio a New York per partecipare a uncon Donald.Secondo quanto rivela il Guardian l’ufficio di Bruxelles dell’organizzazione ha scritto all’organo di controllo del Parlamento europeo sulla condotta degli, sollecitando un’indagine sui cinque politici sulla possibile mancata dichiarazione relativa alledi viaggio e ai biglietti per partecipare alla cena del New York Young Republican Club (Nyyrc) a dicembre del 2023La richiesta della ong – Secondo, due dei cinquenon avrebbero dichiarato legià aldell’anno precedente.