Spalletti | Penso che di aver sbagliato una partita quella con la Svizzera Quella sconfitta non la dimentico

Luciano, commissario tecnico dell’Italia, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match di domani contro la Francia che vale la testa del girone di Nations League.: «L’affaticamento è spesso mentale, ormai hanno muscoli sono macchine»È iniziata la conferenza stampa del ct azzurro:«Dobbiamo essere una squadra che fa vedere tante qualità senza chiacchierare molto e andando a giocare belle partite. Per giocare bene labisognae molti calciatori che sanno interpretare, poi ormai funziona in questa maniera qui, bisogna saper intuire questi spazi che si vengono a creare. Gli spazi si modificano, bisogna giocare in spazi più stretti, servee più qualità. Quando vedo giocare il Real Madrid, il Manchester City, mi sembra che la loro dote migliore sia il fare bene ripetutamente le cose normali.