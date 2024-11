Lapresse.it - Scoperto nel Pacifico il corallo più grande del mondo: è lungo 32 metri

Al largo delle Isole Salomone, nell’Oceanosud-occidentale, è statoilpiùdelben 32. Visibile anche dallo spazio, è tre volte piùdel precedente detentore del record. Si ritiene che abbia circa 300 anni. È prevalentemente marrone ma presenta tratti di colori vivaci come giallo, blu e rosso, ed è ricoperto da increspature che riflettono la superficie dell’oceano. La scoperta è stata fatta nello scorso mese di ottobre dagli scienziati a bordo di una nave da ricerca. A differenza di una barriera corallina, che è una rete di molte colonie di coralli, la struttura appena scoperta è unisolato che si è sviluppato ininterrottamente per centinaia di anni. La specie del, Pavona clavus, fornisce habitat, rifugio e luoghi di riproduzione per una vasta gamma di animali, dai gamberetti e granchi ai pesci.