Romania-Kosovo l’Uefa apre procedimenti disciplinari

Leggi su Sportface.it

La Uefa ha fatto sapere di aver “aperto deinei confronti delle Federazioni di, come previsto dall’articolo 55 del codice disciplinare”, in merito a quanto accaduto nella partita di Nations League che si è disputata ieri sera a Bucharest. Il match è stato interrotto dopo che al 93? i giocatori delhanno lasciato il campo come protesta per i cori pro-Serbia intonati dai tifosi rumeni. “Ulteriori informazioni su questisaranno rese disponibili a tempo debito”, fanno sapere ancora da Nyon.SportFace.