Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, come si vota alle regionali e fac simile

, 16 novembre 2024 – Nuovo presidente della Regione, nuova Assemblea legislativa: si torna al voto, anche anel resto dell’Romagna, per le elezioni. Le urne sono aperte domenica 17 novembre d23 e lunedì 18 d15. Subito dopo inizia lo spoglio. Nella nostra provincia sono 420.425 gli elettori chiamati al voto e nella passata tornata elettorale regionale vennero eletti 7 consiglieri. I quattro candidati presidente Una poltrona per quattro. Tanti sono i contendenti al ruolo di governatore che è stato di Stefano Bonaccini fino poco tempo fa: la sua elezione al Parlamento europeo ha anticipato di qualche mese le elezioni per la successione. Nell’ordine dicompariranno sulla scheda elettorale (di colore verde) e sui manifesti, sono: Michele de Pascale, 39 anni; Elena Ugolini, 65 anni; Luca Teodori, 56 appena compiuti; Federico Serra, 33 anni.